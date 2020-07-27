С чего начнется возобновление плановой медпомощи казахстанцам
Плановую госпитализацию планируют возобновить с 1 августа.
Фото : khabar.kz27 июля 2020, 13:06
Плановую госпитализацию планируют возобновить с 1 августа в Казахстане. Об этом сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент zakon.kz.
По поручению главы государства разработаны планы по возобновлению плановой медпомощи населению с 1 августа. В первую очередь, будет восстановлена плановая госпитализация в специализированных клиниках республиканского уровня, с поэтапным подключением остальных стационаров, - сообщил Болат Токежанов на брифинге в СЦК.
В связи с этим, Фонд проводит корректировку плана финансирования и оказания медицинской помощи.
С учетом того, что в период пандемии многие плановые услуги были отложены на более поздний срок, Фонд социального медстрахования прогнозирует значительный рост потребления медуслуг населения до конца года. Так, во втором квартале снизились объемы услуг в системе обязательного медстрахования. Плановая госпитализация снизилась на 32% в сравнении с первым кварталом. Высокотехнологические услуги на 47%, медицинская реабилитация в два раза, - добавил глава фонда.
По его словам, в третьем квартале объемы плановой помощи могут вырасти до уровня начала года.
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