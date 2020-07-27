Городской природный парк хотят построить вокруг озера Талдыколь

Талдыколь до 2015 года был накопителем-испарителем для сточных вод. Накопитель был образован путем обвалования территории вокруг озер "Большой Талдыколь" и "Ульмес".

Согласно генеральному плану г. Нур-Султана на территории озера Талдыколь планируется рекреационная зона с городским природным парком, передает zakon.kz.

Проектируемый район расположен в юго-западной части города Нур-Султан и охватывает территорию в границах: шоссе Коргалжын, улиц Ш. Айтматова, объездная дорога К-1. Занимаемая площадь - 2021 га, емкость - 62,5 млн. м3, объем воды в испарителе не превышает 54,0 млн. м3. Критическая отметка уровня воды в накопителе-испарителе находится на уровне - 346,8 м, - рассказали в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Напомним, Талдыколь до 2015 года был накопителем-испарителем для сточных вод. Накопитель был образован путем обвалования территории вокруг озер "Большой Талдыколь" и "Ульмес".

Как отметили в управлении, сотрудники ТОО "НИИ "Астанагенплан" совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана изучали международный опыт проектирования и строительства природных парков вместе с коллегами из Великобритании на примере лондонского центра водно-болотных угодий, природного парка Rainham Marshes, шервудского леса, заповедника Minsmere Reserve и проводили встречи с ведущими специалистами общества птиц.

В настоящее время разработано естественно-научное обоснование создания городского природного парка Талдыколь за счет выделенного гранта по программе сохранения биоразнообразия Королевского общества защиты птиц Великобритании через Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия, - сказали в управлении.

Уникальность создания городского природного парка заключается в том, что появляется возможность сохранения естественной среды обитания животных, краснокнижных птиц, а также будет эксклюзивным образовательным центром для учащихся колледжей и вузов соответствующих профессии (биологи, ихтиологи, ориентологов, экологов). К тому же, как показывает мировой опыт подобные природные парки являются одним из часто посещаемых мест туристов.

Стоит отметить, что Талдыколь является исторически важной орнитологической территорией местного значения.

В период сезонных миграций на озерах и прилегающих территориях можно увидеть до 200 видов птиц. В их числе - кудрявый пеликан, савка, лебедь-кликун, орлан-белохвост.

В результате проведенных ботанических исследований на прилегающих к озерам степным участкам зарегистрированы 98 видов растений, среди них - декоративные, лекарственные, пищевые.





Природное озеро Талдыколь стало накопителем-испарителем сточных вод еще при Целинограде в 1970 году. В 2015 году на столичных очистных по австрийской технологии был построен блок дополнительной очистки и цех обеззараживания воды ультрафиолетом - с этого момента сброс на Талдыколь был прекращен.

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