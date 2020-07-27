Более полумиллиона долларов были конфискованы у нескольких алматинских фирм
Они совершили налоговые преступления.
Фото : publicdomainpictures.net27 июля 2020, 13:19
Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК передано более полумиллиона долларов США в доход государства, передает zakon.kz.
Денежные средства в сумме 540 750 $ США были конфискованы у нескольких алматинских фирм. Они совершили налоговые преступления. Такую крупную сумму приобщили к делу в качестве вещественных доказательств, а затем судом средства были обращены в доход государства, сообщили в КФМ МФ РК.
Фигуранты досудебного расследования по статье 245 ч. 3 УК РК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) осуждены на различные сроки лишения свободы.
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