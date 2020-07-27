В Алматы скончался один из старейших участников войны Александр Колесников

Ему было 96 лет.

В Алматы на 97 году жизни скончался один из старейших ветеранов войны, председатель ОФ "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны" Александр Егорович Колесников, сообщает zakon.kz.

Александр Колесников родился 19 августа 1923 года в деревне Коробейниково, на границе Семипалатинской (Восточно-Казахстанской) области и Алтайского края. Умер 26 июля 2020 года в Алматы.

В 1941 году окончил школу, и сразу началась война, и он, как и многие его сверстники, ушел на фронт добровольцем. Воевал под Москвой, участвовал в боях по освобождению Минска, сражался в Польше. Дважды был ранен, получил вторую группу инвалидности и был демобилизован по состоянию здоровья.

Награжден орденами "Великая Победа", "Отечественной Войны 1-ой степени", "Красной звезды", боевыми медалями СССР и РК.

После войны поступил в Барнаульский политехнический институт. Десять лет прожил в городе Чимкенте, занимал пост председателя обкома профсоюзов, был членом пленума горкома.

В 1972 году переехал в Алма-Ату в связи с переводом на работу в Минавтодор.

После выхода на заслуженный отдых вел большую общественную работу, был председателем Попечительского совета ОФ "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны".

РОО "Совет генералов" и ОФ "Совет ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны" выражают искренние соболезнования родным и близким ветерана и разделяют горечь невосполнимой утраты.

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