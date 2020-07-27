В Шымкенте нарушители оказали сопротивление полиции во время ночного рейда

Всех задержанных доставили в отдел полиции, там им пришлось провести остаток вечера.

В Шымкенте только за одну ночь полицейские выявили несколько заведений, которые работали в запрещенное время, передает zakon.kz.

В полночь патрули полиции собрались у одного из популярных заведений города, там, как стало известно, вовсю отдыхали люди. В кафе полицейские были неприятно удивлены, некоторые посетители поспешили ретироваться и даже оказали стражам порядка сопротивление, только вот завершить свой культурно-массовый отдых им пришлось в отделе полиции, сообщает Otyrar.kz.

Мы патрулируем и выявляем нарушения, нам стало известно, что в одном из кафе собрались люди. После того как мы приехали на место, увидели, что десятки людей сидят в кафе, администрация заведения закрылась в здании, после чего всех нарушителей доставили в отдел полиции. Мы призываем жителей ради своего же здоровья не нарушать правила карантина, — сказал один из полицейских Шымкента.

Позже группа стражей порядка направилась на проспект Республики, там, по жалобам жителей, нарушали покой девушки легкого поведения. Увидев стражей порядка и общественников, девушки бросили своих клиентов и пытались скрыться, но попытки "сделать ноги" не увенчались успехом.

Одна из девушек во время общения с полицейскими заявила, что вышла на улицу для прогулки, только вот представители мужского пола не дают прохода, предлагая провести приятно время.

"А что прогуляться нельзя? Я иду гуляю, парни сами ко мне лезут, я не виновата, что я такая красивая. Я не работаю и прошу меня оставить в покое", — заявила одна из задержанных.

Всех задержанных доставили в отдел полиции, там им пришлось провести остаток вечера.

А в одной из саун Шымкента полицейским пришлось испортить вечеринку. Там десятки молодых людей собрались для совместного отдыха. Когда на место прибыл наряд полицейских, посетители начали убегать, некоторые попытались спрятаться даже на крыше здания, только вот остаться незамеченным не удалось никому.

Мы узнали о том, что одна из саун Шымкента работает ночью. По приезду на место мы выявили десятки молодых людей и девушек. Все они пытались скрыться, но всех задержали и установили личности. На хозяина заведения выписали протокол и передали службе СЭС. Теперь там будут решать, какое наказание они понесут, — пояснил полицейский.

Жители Шымкента уверяют, что подобные рейды помогают, но вот только наказания слишком мягкие.

"Вот собираются в сауне люди, они своим мозгом неужели не могут понять того, что риск заражения опасен, ну как так? А что могут сделать полиция и прокуратура. Просто выявить и все, составить протокол. У них руки связаны. Люди умирают, а им в сауну захотелось. А эти путаны, им вообще плевать на все, ничем не брезгуют, их полиция увезет, составит протокол, они обратно идут. Были бы еще красивые, а тут — фу",- возмущается один из жителей Шымкента.

Рейды в Шымкенте продолжаются, каждую ночь стражи порядка выявляют десятки нарушений, только вот уроком для многих нарушителей это не становится. После очередной облавы картина снова повторяется.

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