Лукашенко: Выборы - это вторично, а хлеб нужен всегда

Выборы выборами, а кушать все хотят - Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Несвижский район, передает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично, - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда.

И не дай бог повторить 90-е годы. Я уже рассказывал. Когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы, - подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко, в частности, обратил внимание на Минскую область.

Два млн тонн зерна сегодня - это твой минимум. Тут даже разговаривать нечего. На это надо настраиваться", - сказал Лукашенко губернатору Александру Турчину.

Он отметил, что собрать больший урожай выгодно и самим аграриям, ведь сейчас не так, как было в советские времена: больше получил - больше забрали.

Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели - это те, кто производят мясо и молоко. Все хлеба надо людям отдать на хлеб. И на фураж, и получить мясо и молоко, - сказал глава государства.

24 июля Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию воинских подразделений во время возможных протестных акций в стране, "но всякое может быть". Он пообещал, что солдаты частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.

Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны "зарубежных кукловодов". При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.

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