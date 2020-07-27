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Количество плательщиков Фонда медстрахования сокращается

Только с апреля их количество уменьшилось на 500 тысяч человек.

Фото : inform.kz27 июля 2020, 14:09

Казахстанцы стали реже отчислять средства в Фонд социального медицинского страхования. Об этом сообщил управляющий директор фонда Азамат Умертаев, передает корреспондент zakon.kz.

Начиная с начала года, у нас поэтапно отмечается снижение плательщиков взносов. Начиная с апреля мы видим, что численность плательщиков сократилась в среднемесячном выражении на порядка 500 тысяч человек, - сообщил управляющий директор НАО "Фонд социального медицинского страхования" Азамат Умертаев на брифинге в СЦК.

По его словам, несмотря на это, правительством было принято решение поддержать малый и средний бизнес. Но взносы продолжают обнуляться.

По 29 видам экономической деятельности взносы обнулились. В связи с этим фондом совместно с министерством проводится соответствующая работа. Разработанный регламент, предусматривающий решение этого вопроса, - добавил он.


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