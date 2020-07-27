Может ли дезинфекция вызывать пневмонию, рассказал эксперт

Дезинфицирующее средство может вызвать аллергию, но не пневмонию.

Можно ли посещать баню людям, которые переболели пневмонией и правда ли, что дезинфицирующее средство вызывает эту болезнь. Об этом рассказал заведующий инфекционным отделением, фтизиохирург, пульмонолог Центра фтизиопульмонологии Абзал Малбасканов, сообщает zakon.kz.

При пневмонии лучше воздержаться временно пока, на два-три месяца, от похода в баню, потому что в парилке создается высокое атмосферное давление, которое пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, что может привести к другим системным осложнениям организма. Это потом трудно будет дифференцироваться и, возможно, приведет к другим инфекционным заболеваниям, - рассказал МИА "Казинформ" Малбасканов.

Врач также высказался о распылении вируса на самолетах и вертолетах.

Есть люди-спекулянты, которые, если современным словом сказать, хайпуют на этой теме и говорят, что якобы летают специально вертолеты, самолеты, которые распыляют какие-то вирусы и какие-то заболевания, что вызывает пневмонию. Даже если логически подумать, это нереально. По этому поводу отвечали европейские ученые, которые привели такой довод. Если собрать все количество коронавирусной инфекции на планете Земля, то оно не превышает даже килограмм веса. Ну представляете, дезинфекция в каком количестве, а сама масса вируса совсем ничтожна. Как можно сеять вирус? - сказал он.

Врач также ответил на информацию, которая распространяется в соцсетях. Там говорится, что средства дезинфекции вызывают пневмонию.

Дезинфицирующее средство может вызвать аллергию, но не пневмонию, - ответил врач.

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