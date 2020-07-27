Озвучены новые подробности дела о хищении в столичном театре им. Горького

Материалы в отношении руководства театра направлены в суд.

Административный протокол составлен в отношении главы одного из ТОО после завершения расследования по делу о хищении в театре имени Горького, сообщила на брифинге первый заместитель департамента агентства по противодействию коррупции Нур-Султана Жазира Жылкышиева, передает корреспондент zakon.kz.



Ранее сообщалось, что департаментом завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении руководства Государственного академического русского театра имени Горького, ТОО "Адилжан" и ТОО "Астана-кокше" по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на ремонтно-реставрационные работы в здании театра.

По представлению внесенного рапорта уголовного дела на директора ТОО "ST Engineering" Кенжетаева составлен административный протокол по части третьей статьи 317 "Допущение лицами, осуществляющими технический надзор, нарушение на стадии реализации проекта, включая качество, сроки, приемку выполненных работ и сдачу объекта в эксплуатацию", — сообщила Жылкышиева.

По ее словам, сумма наложенного штрафа составляет 180 МРП с приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения технического надзора на срок шесть месяцев.

Материалы в отношении руководства театра направлены в суд, — отметил первый замглавы столичного департамента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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