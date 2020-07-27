В Британии начнут борьбу с ожирением из-за COVID-19

Программу пытались запустить с 2015 года.

В Великобритании запустили программу по борьбе с ожирением, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Стратегия запрещает рекламировать нездоровую пищу на ТВ и в Интернете с утра и до 21:00. Кроме этого в супермаркетах будет запрещено продавать вредную пищу по акциям, скидкам, а также размещать ее на видных местах - на кассах и у входа. Изменения коснутся крупных ресторанов и кафе. Теперь на продаваемой на вынос еде должна будет указываться калорийность.

По данным правительства, 63% взрослых и 33% детей имеют лишний вес. На проблему обратили внимание в частности из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о растущих свидетельствах связи ожирением и повышенным риском тяжелого течения COVID-19. Правительственная статистика показала, что почти 8% тяжелобольных пациентов в отделениях интенсивной терапии с вирусом страдали от ожирения.

Ранее сам премьер-министр переболел коронавирусом.

Мы всегда откладываем борьбу с лишним весом на потом. Я тоже так делал. Уже давно я хочу похудеть и борюсь с лишним весом. Я понял это, когда заболел коронавирусом, понял, как важно не иметь лишнего веса, - говорил политик изданию Daily Express.

Отмечается, что планы по введению этой стратегии были озвучены еще в 2015 году при правительстве Дэвида Кэмерона. О программе "позабыли", когда пост премьера заняла Тереза Мэй.

Директор по связям с общественностью рекламной ассоциации Сью Юстас сказала, что крайние меры будут иметь мало эффекта в борьбе с ожирением, однако они могут больно коснуться предприятий пищевой промышленности, и без того пострадавших от пандемии.

В нашей стране действуют одни из самых строгих правил рекламы в мире. Реклама продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара на телевидении упало на 70% за последние 15 лет, но никаких изменений в отношении ожирения не произошло, поэтому мы не думаем, что эти меры сработают, - отметила она.

Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил о необходимости борьбы за здоровье нации.

Ожирение - это одна из самых больших долгосрочных проблем здравоохранения, с которыми мы сталкиваемся, - сказал он.

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