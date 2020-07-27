Растет количество свалок вокруг Нур-Султана

Одного полигона на город не достаточно.

Количество свалок вокруг Нур-Султана растет, причиной всего этого является завышенная цена приемки мусора и удаленность полигона, одним словом, один полигон на город не достаточен. Необходим полигон для строительного мусора и его переработки. Об этом рассказал руководитель проекта "Астана – адалдық алаңы" Мирас Шекенов в ходе брифинга, сообщает zakon.kz.

В июне были проведены мониторинги несанкционированных свалок в столице. В ходе мониторинга было выявлено ряд нарушений.

За территорией поселка Тельман, в ходе мониторинга были обнаружены 2 (два) грузовых автотранспорта, которые намерено выгрузили мусор в неположенном месте. Также на данной территории была обнаружена несанкционированная свалка, где строительные компании скидывают весь строительный мусор, - сказал Мирас Шекенов.

Совместными усилиями менеджеров проектного офиса и оператора РОП, мусоровывозящей компанией "Clean city" была ликвидирована стихийная свалка, объемом примерно 200 тонн мусора выявленного в городе за ТЭЦ -2.

16 июня в районе "Байқоңыр", переулок Созак была обнаружена несанкционированная свалка, с выбросами строительного мусора, бордюр, сливами остатка бетонной смеси, резины. В этой связи акиму района "Байқоңыр" были направлены проблемные вопросы по несанкционированным свалкам в данном районе, соответственно были незамедлительно были приняты меры по устранению данного нарушения, - сказал он.

По его словам вдоль набережной, по улице было насчитано более 100 погибших деревьев и кустарников, виной тому послужило отсутствие должных мер по уходу за зелеными насаждениями.

Материалы проведенных рейдов были направлены в районные акиматы и уполномоченные органы для принятия мер.

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