Также был уволен директор КГУ "Комплекс "Детский сад – начальная школа №12".

В Нур-Султане уволили замруководителя управления образования. Об этом сообщила первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г.Нур-Султан Жазира Жылкышиева в ходе брифинга, передает zakon.kz.

По представлению внесенного в рамках уголовного дела возбужденного по фактам неоднократного хищение бюджетных средств директором КГУ "Комплекс "Детский сад – начальная школа №12" Т. Жұмабай и директором средней школы №13 К. Рахимбековым - заместитель руководителя ГУ "Управление образования г.Нур-Султан" курирующий финансовые вопросы, в том числе государственные закупки уволена с занимаемой должности, - сообщила она.

В период с августа 2015г. гр. Рахимбеков К.К., будучи директором средней школы №13, используя свое служебное положение, в целях хищения вверенного ему чужого имущества, обратился к своей подчиненной с просьбой найти для формального трудоустройства лицо, обладающее необходимыми познаниями в сфере государственного образования, объяснив последней, что перечисленные и обналиченные денежные средства будут расходоваться якобы на нужды школы.

На основании приказа директора СШ №13 Рахимбекова К.К., гр. К. был назначен на должность архивариуса на одну ставку в соответствии с условиями трудового договора. Гр. К. фактически не исполняла обязанности архивариуса, ее заработная плата поступала директору школы.

Полученную сумму в размере 2 673 013 тенге, директором школы израсходованы на нужды учебного заведения, оставшиеся 400 000 тенге он растратил по своему усмотрению.

В феврале 2020 гр. Рахимбеков К., с целью хищения вверенного ему чужого имущества, используя свое служебное положение, привлёк руководителя ИП "Сапатранс" гр. Сапина Т.Б., обладающего специальной техникой, для оказания ему пособничества в заключении договора на вывоз снега с территории школы, пообещав ему за это выплатить денежное вознаграждение, при условии подписания договора с завышенной стоимостью и последующего обналичивания и возврата ему излишне перечисленных средств.

15 марта 2020 года, Сапин Т.Б., действуя группой лиц по предварительному сговору, обеспечил очистку и вывоз снега с территории учебного заведения, находящегося по адресу: г.Нур-Султан, ул.Шалкоде, д.5.

В последующем, гр. Рахимбеков К.К. обеспечил подписание договора и акта выполненных работ по вывозу снега с территории школы на общую сумму 600 000 тенге.

За данные действия, гр. Сапин Т.Б. перечислил на карточный счет супруги Рахимбекова сумму в размере 440 000 тенге, которую последний потратил на собственные нужды.

В марте 2020г. гр. Рахимбеков К.К. с целью хищения чужого вверенного ему имущества, используя свое служебное положение, при проведение закупа информационно-тематических баннеров и стендов на общую сумму 905 000 тг. для нужд школы привлек руководителя ИП "Азия-Арт" Абишева М.О., обладающего специальной техникой и цехом по производству полиграфических услуг, пообещав выплатить ему денежные средства по договору, при условии обналичивания и возврата ему излишне перечисленных средств в сумме 183 000 тенге, путем составления договора на большую сумму. После чего, достигнув противоправной договоренности, Рахимбеков К.К. и Абишев М.О., совершили уголовное правонарушение

За указанные действия гр. Рахимбеков К.К. приговором районного суда №2 Алматинского района признан виновным по ст. 189 ч.3 п. 2,3, ему назначено наказание в виде уплаты штрафа в десятикратном размере похищенного имущества, то есть 10 230 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - сказала Жылкышиева.

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