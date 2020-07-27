Родченков о бойкоте СССР Олимпиады-1984: Дело не в политике

Он сообщил шокирующие подробности о сборной СССР.

Известный громкими разоблачениями информатор WADA Григорий Родченков сделал новые громкие заявления. Если раньше он рассказывал всему миру, как в России применяли допинг, то теперь пошел дальше и сделал заявления насчет олимпийской сборной СССР образца 1984 и 1988 годов, передает zakon.kz.

Советский Союз бойкотировал Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, потому что у него была такая огромная проблема с допингом, что политики СССР боялись разоблачения на международном уровне и позора. Об этом говорится в новой книге-автобиографии Григория Родченкова, отрывки из которой опубликовало британское издание Mail On Sunday.

Родченков заявил, что решение о бойкоте было принято, когда сорвались советские планы о внедрении секретной допинговой лаборатории. По словам информатора, СССР планировал спрятать на борту корабля у американского побережья, но власти США не пустили судно к побережью Лос-Анджелеса.

Советы планировали замаскировать лабораторию на корабле после того, как Манфред Донике (высокопоставленный антидопинговый эксперт МОК) и Дон Кэтлин из олимпийской лаборатории Калифорнийского университета объявили, что смогут обнаружить все запрещенные препараты, включая станозолол и тестостерон. Тестирование советских спортсменов перед их отъездом оказалось недостаточным – нужно было иметь собственную лабораторию на месте, чтобы гарантировать скрытие советскими спортсменами наличие запрещенных препаратов. Когда Лос-Анджелес не позволил нашему кораблю войти в гавань, это стало последней каплей. Политбюро объявило о полном бойкоте Олимпиады, - написал Родченков.

По его данным, этот план удалось реализовать спустя 4 года на Олимпиаде-1988 в Корее. Секретную лабораторию развернули на борту роскошного лайнера "Михаил Шолохов". Управлял этим богатством, разумеется, Родченков – тогда ему было 30 лет.

Также информатор вспомнил, что канадский бегун Бен Джонсон, победивший на дистанции 100 метров и пойманный спустя 2 дня на анаболическом стероиде, ранее сдавал положительную допинг-пробу. Было это на Играх доброй воли в Москве. Родченков указывает, что лично проводил анализ, в ходе которого обнаружил станозолол, но Госкомспорт запретил обнародовать такой результат, чтобы не запятнать так называемую "альтернативную Олимпиаду".

Добавим, что рассказ Родченкова о бойкоте Олимпиады-1984 противоречит общепринятой версии о том, что СССР не поехал на Игры в Лос-Анджелес, чтобы ответить США за бойкот Олимпиады-1980 в Москве.

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