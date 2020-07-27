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В Алматы на ночь ограничат проезд по одному из участков улицы Жарокова

Это связано с плановой заменой магистрального трубопровода.

Фото : Zakon.kz27 июля 2020, 16:39

В ночь с 28 на 29 июля в Алматы будет затруднено движение автотранспорта по улице Жарокова в районе пересечения с улицей Басенова, передает zakon.kz.

Ограничения будут действовать с 21:00 28 июля до 6 часов 29 июля 2020 года

Временные ограничения связаны с плановой заменой магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента, - сообщили в АлТС.

Горожан просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.

При этом, в АлТС заверили, что жителям домов, находящихся в данном районе, горячую воду отключать не будут.


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