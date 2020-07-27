Как обеспечиваются чистой водой села Павлодарской области

До 2025 года качественной питьевой водой будет охвачено все сельское населения региона.

Несмотря на все достижения науки и техники, для многих государств мира по-прежнему актуальна проблема нехватки чистой воды. Не стал исключением и Казахстан, где далеко не все наши граждане, особенно в сельской местности, имеют доступ к централизованному водоснабжению. Поэтому одним из основных этапов индустриально-инновационного развития нашей страны является обеспечение качественной питьевой водой всех казахстанцев, особенно проживающих в сельских населенных пунктах. О том, какая работа уже проведена администрацией региона в этом направлении, какие проекты реализуются в данное время, а какие запланированы на будущее, сколько выделено на их реализацию средств, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Кадылжан Сатиев.

- Насколько актуальны для Павлодарской области вопросы обеспечения чистой водой сельских населенных пунктов?

- Вопрос обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой для Павлодарской области является самым актуальным. В области из 352 сел – 141 село, или 40,1 % имеют доступ к централизованному водоснабжению. Остаётся обеспечить качественной питьевой водой 211 сел, на сегодняшний день использующих воду из децентрализованных источников водоснабжения.

В этом году мы начали строительство и реконструкцию централизованного водоснабжения, это порядка 53 проектов, часть из них переходит на 2021 год. Также в 30 селах ведется работа по установке комплексных блок-модулей. По оставшимся 92 селам, за исключением 12 сел с населением менее 50 человек планируемых к упразднению и 24 сел, где уже функционируют КБМ, планируется в 44 селах с населением более 200 человек строительство водопроводов, а в 48 селах, где проживает менее 200 человек, установить комплексные блок – модули.

Таким образом, до 2025 года качественной питьевой водой будет охвачено всё сельское населения области.

- Сколько денег было выделено в 2019 и 2020 годах на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе?

- В 2019 году по программе "Развитие регионов до 2020 года" выделено 13 миллиардов тенге, которое позволило реализовать 39 проектов сельского водоснабжения. Построить и реконструировать более 456 км водопроводных сетей. Подключить к сетям более 25 тысяч из 38 тысяч домов (65%). Обеспечить доступом к качественной питьевой воде более 30 тысяч человек живущих в сельской местности.

В 2020 году в рамках государственной программы "Нұрлы жер" на реализацию 45 проектов выделено 13,7 миллиардов тенге. Проекты по проведению водоснабжения финансируются также за счет "Дорожной карты занятости". Здесь поддержана реализация 8 проектов на сумму 3,5 миллиарда.

Таким образом из реализуемых 53 проектов, завершить планируется 38, что позволит обеспечить доступом к качественной питьевой воде более 25 тысяч человек и построить 355 км водопроводных сетей.

- По каким критериям реализуются проекты по водоснабжению сел и какие районы области в приоритете?

- Существует три основных критерия отбора проектов. Первый – это подтвержденный источник воды, и на сегодня утверждены запасы подземных вод в 209 сельских населенных пунктах (СНП) из 352. Второй критерий – численность населения (более 200 человек). И третий – это потенциал развития села. То есть, рассматриваются села с высоким и средним потенциалом, а также села, являющиеся по статусу опорными.

Стоит отметить, что в области в первую очередь приоритеты расставлены на численность населения, то есть от 1 000 человек и выше. Далее от 500 до 1000 и от 200 до 500 человек.

- Сколько процентов СНП в регионе получили доступ к централизованному водоснабжению к июлю 2020 года?

- По состоянию на июль 2020 года, доступ к централизованному водоснабжению имеют 141 село или 40,1 %. Это 165 тысяч сельчан или 74,4 % от всего сельского населения Павлодарской области.

- Что вообще запланировано в данном направлении на текущий год, сколько денег на это выделено и какие ожидаются результаты?

- В 2020 году в рамках государственной программы "Нұрлы жер" выделено 13,7 миллиардов тенге, в том числе 10,9 миллиарда тенге из республиканского и 2,8 миллиарда из областного бюджетов, для реализации 45 проектов, из которых 9 являются переходящими с 2019 года.

Кроме этого, в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы поддержана реализация восьми проектов по сельскому водоснабжению на сумму 3,5 миллиарда тенге. Это с.Мойылды с.з.г. Павлодар, с.Жанабет, с. Отес, с.Абжан Актогайского района, район Аккулы с.Бескарагай, с.Коктобе, Белогорский ХПП Майского района, Валиханова Железинского района.

В целом в текущем году планируется завершить 38 проектов, с доведением показателя обеспеченности до 50 %. А это порядка 180 тысяч сельчан или 82,3 % от общего количества жителей региона.

Подготовил Владимир Демидов

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