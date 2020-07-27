В Нур-Султане и семи областях объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 75-100 %.

28 июля штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане днем ожидается сильный дождь. Ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Кокшетау днем ожидается гроза.



В Карагандинской области днем ожидается местами сильный дождь. 28-29 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Караганде 28 июля ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный, днем 18 м/с. В Жезказгане днем ожидаются гроза, ветер северо-восточный, восточный 18 м/с.



В Кызылординской области ночью и утром местами ожидается гроза. Утром и днем сохраняются ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с, пыльная буря. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде ночью и утром ожидается гроза.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается гроза.



В Туркестанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал. Днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.

Вероятность шторма 75-100 %.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!