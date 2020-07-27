Как маме пропавшего мальчика удалось добраться до Грузии

Пилпани вылетела из Дубая через Амстердам.

Ксения Пилпани, мать пропавшего в Сванети 13-летнего алматинца, смогла прилететь в Грузию. В Министерстве иностранных дел подробно рассказали, как это получилось, несмотря на карантин, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, был отработан маршрут и условия.

Ксения Пилпани, находясь в Дубае, хотела скорее попасть в Грузию, чтобы подключиться к поисковым мероприятиям. Соответственно, обратилась в наше генеральное консульство в Дубае и просила оказать содействие в данном вопросе, - отметили в министерстве.

В результате, Пилпани вылетела из Дубая через Амстердам.

Так как наша гражданка должна была пересечь несколько границ во время карантина по всему миру, посольство Казахстана в Грузии совместно с нашим генконсульством в Дубае отработало маршрут и условия, чтобы она могла попасть в Грузию через Амстердам. В тоже время Посольство РК в Грузии отработало исключительную возможность для нашей гражданки попасть в Грузию без карантинных мер, - добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что женщина должна сдавать анализы каждые три дня.

По прилету она сдала тест на коронавирус и после получения отрицательного результата поехала в поселок, где проходят поисковые мероприятия. Она обязуется каждые три дня сдавать соответствующие анализы, - пояснили в пресс-службе.

Подросток Илья Пилпани приехал из Алматы отдыхать к родственникам своего отца еще зимой. Однако из-за пандемии коронавируса отправиться обратно в Казахстан так и не получилось: затянувшиеся каникулы мальчика из зимних плавно перетекли в летние. Его уже ищут на побережье Черного моря - в поселках Уреки и Анаклия.

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