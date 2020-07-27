В Жетысуском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду
На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды.
Фото : inform.kz27 июля 2020, 17:11
В Жетысуском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, передает zakon.kz.
28 июля с 9 утра до 19.30 часов будут проводится аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и прекращена подача холодной воды в микрорайоне Айнабулак, - сообщили в ГКП "Алматы су"
Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для замены оборудования сетях водоснабжения.
На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды.
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