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В Жетысуском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду

На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды.

Фото : inform.kz27 июля 2020, 17:11

В Жетысуском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, передает zakon.kz.

28 июля с 9 утра до 19.30 часов будут проводится аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и прекращена подача холодной воды в микрорайоне Айнабулак, - сообщили в ГКП "Алматы су"

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для замены оборудования сетях водоснабжения.

На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды.



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