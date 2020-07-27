Трое парней в ЗКО пострадали от огнестрельных ранений

В настоящее время стрелявший мужчина находится в следственном изоляторе.

Мужчина выстрелил из охотничьего ружья и нанес ранения трем парням, передает zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

По информации издания, выстрел из охотничьего ружья произвёл 55-летний житель посёлка Хан орда, глава крестьянского хозяйства "Табигат" 19 июля около 11 часов вечера. Вследстии этого различные ранения (множественные огнестрельные раны левой и правой голеней и передней стенки живота, огнестрельное ранение первого пальца правой стопы, левой стопы) получили трое 27-летних парней.

Всех пострадавших осмотрел врач и оказал медицинскую помощь, после этого мужчин отпустили домой. На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы были обнаружены одноствольное ружьё, гильза 12 калибра и пижа.

Отмечается, что разрешение на хранение оружия сроком на 5 лет имеется. Документ на хранение зарегистрирован в декабре 2018 года.

В настоящее время стрелявший мужчина находится в следственном изоляторе. Расследование по данному факту проводят в отделе полиции Бокейординского района.

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