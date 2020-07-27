В Нур-Султане последнего пациента с COVID-19 выписали из клиники ГЦПЗ 

В скором времени Центр психического здоровья после дезинфекции возобновит работу по своему прежнему профилю.

Сегодня из инфекционного стационара, развернутого на базе городского центра психического здоровья (ГЦПЗ), выписался последний пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С 15 июня ГЦПЗ перепрофилировался в инфекционный стационар для больных COVID-19. За неполных полтора месяца здесь пролечились 1 044 пациента.

И вот сегодня последний из них уходит на выписку. Мы все работали в круглосуточном режиме. В частности, провизор Мелисса Самеева обеспечивала всех медикаментами, мой заместитель Лариса Гом, главная медсестра Гульнара Алтынбекова работали на передовой. Было очень непросто перепрофилировать койки, развернуть реанимацию, но мы справились. У нас работали замечательные врачи: Айнагуль Жамбурчинова, Салтанат Мусина. Все они проявили высочайший профессионализм, хочу выразить признательность своему коллективу, у меня замечательная команда! И мы достойно отработали! – сказала Ольга Комарова, и.о. директора городского Центра психического здоровья.

58-летний Валихан и есть тот самый последний пациент клиники, победивший COVID-19.

Я сегодня выписываюсь. Хочу выразить слова благодарности всем работникам центра. Поступил сюда 14 июля и сегодня на выписке. На весь период моего лечения ощущалось огромное внимание и уход со стороны работников центра. Лекарства и все необходимое было. Лекарства были эффективные и дали результат в первые же дни. И потом становилось лучше и лучше. Питание вообще отличное. Большое спасибо всем, и санитаркам, и медсестрам, и врачам, замечательный коллектив, отличная команда, – сказал он.

По состоянию на 27 июля в Нур-Султане зарегистрировано 10 070 больных коронавирусом, 6 766 из них выздоровели.

По словам Ольги Комаровой, в скором времени Центр психического здоровья после дезинфекции возобновит работу по своему прежнему профилю.

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