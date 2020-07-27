В Казахстане предложили пересмотреть концепцию экологического образования

При МИОР планируют собрать совместную рабочую группу, чтобы все озвученные в ходе заседания предложения были изучены и выработан план начиная от школьного образования, заканчивая экологическим воспитанием на производстве.

Концепция экологического посвящения требует обновлений и дополнений, заявила в ходе заседания на тему "Экологическое просвещение: воспитание, образование и формирование экологической культуры в казахстанском обществе" министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Как мы сегодня убедились, проблемы экологического воспитания волнуют огромное количество граждан. Очень много тем, в первую очередь, наверное, пересмотреть существующую концепцию экологического просвещения. Очень много современных вызовов и много времени прошло. Полагаю, что эта концепция требует обновлений, дополнений и новых концептуальных решений, которые могли бы способствовать улучшению и работе в этом направлении, — заявила Балаева в ходе заседания.

Она добавила, что при министерстве информации и общественного развития будет собрана совместная рабочая группа, чтобы все озвученные в ходе заседания предложения были изучены и выработан план начиная от школьного образования, заканчивая экологическим воспитанием на производстве.

Очень дельным является предложение по внедрению экологичности в среде государственных компаний, также установление народного контроля. Еще одна хорошая идея - привлечение известных лиц в пропаганде экологического воспитания, чтобы звезды шоу-бизнеса на личном примере показывали с нуля и себя, — сказала министр.

Глава ведомства также отметила, что в ходе посещения регионов страны были озвучены конкретные бизнес-предложения для экологической ситуации.

Что касается информационной поддержки, была отмечена готовность о создании Единого портала, чтобы все экологические проекты, экологические инициативы, экологические отдельные акции были объединены в единый портал.

Чтобы министерство информации могло бы продвигать на лентах информационных агентств и многие интересные вещи отражать в социальных сетях, чтобы они были доступны в широкой общественности, — заключила Балаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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