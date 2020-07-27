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2021 год предложили объявить годом экологии в Казахстане

Как отмечают общественники, за последние годы в стране не было ни одного года, посвященного экологии.

Фото : as-salam.ru27 июля 2020, 17:31

Мое предложение в том, чтобы наш Президент Касым-Жомарт Токаев объявил следующий 2021 год годом экологии в Казахстане, заявил в ходе заседания на тему «Экологическое просвещение: воспитание, образование и формирование экологической культуры в казахстанском обществе» общественник Арман Хайруллин, передает корреспондент zakon.kz.

Мое предложение заключается в том, хотелось бы, чтобы наш Президент Касым-Жомарт Токаев, создавший министерство экологии, объявил следующий 2021 год Годом экологии. В течение 20 лет не было ни одного года, посвященного экологии. Я призываю казахстанцев поддержать данное предложение, - заявил общественник Арман Хайруллин в ходе онлайн-заседания под председательством министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют собрать совместную рабочую группу, чтобы все озвученные в ходе заседания предложения были изучены и выработан план начиная от школьного образования, заканчивая экологическим воспитанием на производстве.

Как отмечала министр информации и общественного развития Аида Балаева, в первую очередь будет пересмотрена существующая концепция экологического просвещения.

Очень много современных вызовов и много времени прошло. Полагаю, что эта концепция требует обновлений, дополнений и новых концептуальных решений, которые могли бы способствовать улучшению и работе в этом направлении, — объясняла Балаева в ходе заседания.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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