Пандемия коронавируса в мире усиливается - ВОЗ

За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.

Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться". Как отметил гендиректор, "за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ объявил, что Всемирная организация здравоохранения созовет на текущей неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии нового коронавируса. Он напомнил, что 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность.

В соответствии с международными регулирующими правилами я созову на этой неделе чрезвычайный комитет для новой оценки пандемии и чтобы получить надлежащие рекомендации, - сказал гендиректор.

По словам главы ВОЗ, пандемия заболевания COVID-19 "изменила мир". Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что "люди способны реагировать как позитивно, так и негативно".

Мы очень многому научились и все еще многому учимся, - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что, хотя мир и изменился, для борьбы с коронавирусом по-прежнему необходимы такие ключевые факторы, как политическое лидерство, а также информирование и участие общин в борьбе с пандемией, и умение их выслушать.

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ.

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