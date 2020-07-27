Ерлан Саиров: Праймериз – это окно возможностей

Мы не должны сами отодвигать общественно-политическое развитие страны - Саиров.

Политологи и общественные деятели обсудили социально-экономическое положение в стране в рамках zoom-конференции, организованной "Лигой сторонников "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

В Лигу, созданную в этом году, вошли общественные деятели, политологи, журналисты и блогеры. Участники Лиги намерены следить за открытостью проведения праймериз и предлагать свои решения проблемных вопросов. Одним из инициаторов движения стал член Национального совета общественного доверия при Президенте, директор института Евразийской интеграции Ерлан Саиров. Он считает, что праймериз при правильной организации и соблюдении прозрачности, могут стать политическим и социальным лифтом.

Мы не должны сами отодвигать общественно-политическое развитие страны. Мы, Лига сторонников партии "Nur Otan", хотим заняться прозрачностью проведения процесса праймериз и в этом отношении должны друг другу помочь, а именно чем больше будет представителей гражданского общества, тем активней будет продвижение новых ценностей внутри партии. Праймериз – это не только один из шансов мирного обновления в стране, но и окно возможностей для гражданских активистов, - уверен Ерлан Саиров.

По словам политолога, казахстанцы желающие эволюционных изменений должны участвовать в политической жизни страны. Он добавил, что, только проникая во власть можно повышать личный уровень принятия решений.

При этом он убежден, что найдутся некие силы, которые будут активно сопротивляться изменению системы государственного управления.

Когда мы говорим о честных выборах, мы должны говорить правду: есть силы, которые будут сопротивляться приходу новых сил, новых людей. Старая система всегда сопротивляется. И насколько успешно пройдут эти выборы зависит от нас. За власть надо бороться, в том числе в регионах посредством участия в праймериз. Если каждый из нас в смятении будет, в сомнениях, и в конце концов не пойдет на выборы, тогда мы сами отодвигаем общественно-политическое развитие страны назад. Поэтому без сомнений надо участвовать, нужно старую систему "пробивать", - отметил Ерлан Саиров.

Соблюдать принцип политического плюрализма в свою очередь призвал Марат Шибутов. Он убежден, что казахстанцы все больше будут вовлекаться в процесс праймериза лишь тогда, когда увидят разнообразность списка членов партии. Его точку зрения разделяет Ермухамет Ертысбаев.

Партии нужны яркие лидеры, которые будут модернизировать все в кратчайшие сроки. Только таким образом партия сможет победить в выборах и менять ситуацию в стране к лучшему, - подчеркнул Ермухамет Ертысбаев.

В конференции также приняли участие секретарь партии "Nur Otan" Алибек Алденей, политологи Ислам Кураев, Эдуард Полетаев, Андрей Чеботарев, общественный деятель, многодетная мать Алия Садырбаева, юрист, эксперт в области трудового законодательства Бибигуль Нурашева.

Полное видео конференции можно посмотреть по ссылке.

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