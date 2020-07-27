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Крупнейший в мире гидросамолет успешно завершил свой первый полет

AG600 предназначен для спасательных работ и тушения пожаров.

Фото : кадр из видео27 июля 2020, 18:15

Крупнейший в мире гидросамолет AG600 успешно завершил свой первый полет над морем, передает zakon.kz.

Как сообщает Lenta.ru тесты прототипа самолета-амфибии состоялись в городе Циндао, расположенном на берегу Желтого моря. В воздухе самолет находился более получаса. Ранее испытания летательного аппарата проводились над сушей и в водохранилище.

Согласно FlightGlobal, AG600 предназначен для спасательных работ и тушения пожаров. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Dongan WJ-6.


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