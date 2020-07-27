Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Кении парень отрубил девушке руку за отказ выйти за него замуж

Полиция отпустила напавшего в тот же день.

Фото : iStock27 июля 2020, 18:53

16-летней девушке в Кении отрубил руку парень, за отказ выйти за него замуж, сообщает zakon.kz.

Как пишет Nairobi News, вооруженный мачете подозреваемый подстерег девушку на пути к ее дому около 9 часов вечера и отрубил ей правую руку.

Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня, — приводятся слова пострадавшей в полиции района Будуда округа Накаци.

Девушка также заявила, что полиция отпустила напавшего в тот же день. Она требует арестовать мужчину повторно и привлечь его к уголовной ответственности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты