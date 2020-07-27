В Кении парень отрубил девушке руку за отказ выйти за него замуж

Полиция отпустила напавшего в тот же день.

16-летней девушке в Кении отрубил руку парень, за отказ выйти за него замуж, сообщает zakon.kz.

Как пишет Nairobi News, вооруженный мачете подозреваемый подстерег девушку на пути к ее дому около 9 часов вечера и отрубил ей правую руку.

Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня, — приводятся слова пострадавшей в полиции района Будуда округа Накаци.

Девушка также заявила, что полиция отпустила напавшего в тот же день. Она требует арестовать мужчину повторно и привлечь его к уголовной ответственности.

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