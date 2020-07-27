Не повод расслабляться - Кумар Аксакалов об эпидемиологической ситуации в регионе

В областном центре будет построена быстровозводимая современная инфекционная больница на 200 мест.

В период пандемии мы прекратили плановую госпитализацию. Все силы были брошены на разворачивание коек для борьбы с коронавирусом и пневмонии. Учитывая положительную динамику с сегодняшнего дня в области возобновляется плановая госпитализация. Мы сейчас видим тенденцию снижения количества заболевших. Места в перепрофилированных больницах уже свободны. Наша область прошла пик заболеваемости. Если в начале июля скорая помощь выезжала 712 раз за сутки, то сейчас вызовы сократились до 464. Нагрузка на скорую помощь снизилась на 34 %.

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Также меньше пациентов стали поступать в инфекционные и провизорные стационары. В пиковое время провизорные принимали до 249 человек в сутки, вчера за сутки поступило 74 человека.

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Но это не повод для расслабления. Мы должны быть готовы ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью. В областном центре будет построена быстровозводимая современная инфекционная больница на 200 мест. Участок уже определен. Срок завершения – октябрь 2020 года. Современное оборудование поставим, в том числе компьютерный томограф и 20 аппаратов ИВЛ.

Параллельно укрепляем оснащение медицинских организаций. Количество аппаратов ИВЛ увеличиваем в 3 раза, с 73 до 264. До пандемии у нас было 18 кислородных концентраторов, сейчас уже 108.

Открываем 5 кислородных станции в больницах. Сегодня на сессии областного маслихата было принятно решение о выделении 200 млн.тг из бюджета на создание кислородных станции. Это решит вопрос транспортировки кислородных баллонов и облегчит труд медработников.

По области работают 5 компьютерных томографа работают в круглосуточном режиме. В следующем году будем приобретать еще 2 современных томографа. В наличии имеется 21 рентген аппаратов, до конца года придут еще 2 цифровых рентген аппарата.

На особом контроле вопрос лекарственного обеспечения. Сформирован 16 дневный запас медикаментов в стационарах. Мы создаем лекарственный стабфонд. Для увеличения доступности востребованных лекарств в розничных аптеках выделяем 250 млн.тг в стабфонд. Это позволит создать запас лекарств в аптеках до 1 месяца.

Кроме того, для доступности и наличия основных лекарств для жителей сел, аграриями будет оказана помощь для закупа лекарств и реализация через медпункты в селах. При этом для социально уязвимых слоев сельского населения реализация этих лекарств будет на бесплатной основе.

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