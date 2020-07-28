В ВКО помогайки предлагают устроить в детсад

Свою деятельность они противозаконной не считают.

Жителям ВКО за 15 тысяч тенге за деньги предлагают устроить детей в детские сады. "Помощники" готовы дежурить на портале управления образования. И как только на сайте появятся свободные места оперативно их зарезервировать, сообщает zakon.kz.

Родители безропотно платят за эту услугу. По словам мам и пап, они готовы дать больше, лишь бы их ребенок попал в дошкольное учреждение, передает Astana TV.

Нужно успеть зайти в нужное время на портал, нет же определенного времени, когда и во сколько выложат места в детский сад. А если хочешь поближе к дому или, например, в ясельную группу, где мест мало, нужно постоянно сидеть в интернете. Времени на это нет, - рассказывает жительница Усть-Каменогорска Елена Польских.

Заявление на бумаге у родителей не принимают. Застолбить место в детсад можно только через электронный портал. На сайте дежурить нужно сутками. К тому же, "помощники" придумали несколько уловок. Делятся секретами неохотно и ничего преступного в своих действиях не видят.

Я обращалась за консультацией к юристу, и как мне объяснили, ничего противозаконного, просто объяснили, что закон не нарушаю, - уверена "помощник по устройству ребенка в детский сад" Мария.

Интереса такие помощники не вызывают и у сотрудников управления образования. Специалисты, говорят о таких услугах слышали. Но жалоб на них не поступало.

Если будет, мы будем разбираться в соответствии с действующим законодательством, но я вам скажу то, что портал Индиго, который на сегодняшний день действует и через который идет зачисления в дошкольные организации он является защищенном порталом. Вход в личный кабинет производятся только родителям либо законным представителем ребенка, - объясняет руководитель отдела дошкольного образования управления образования ВКО Айгуль Нуржанова.

Гонка на портале за место - это как байга, кто первый успеет. Родители доверяют настолько, что доверяют помогайкам даже свои мобильные телефоны с личными данными.

Думаю, ничего криминального в посреднических услугах при поиске мест в детских садах не имеется. Мало того Государство само допускает эту ситуацию, не внедряя функцию на специальном сайте такой как "Удержание мест в детском садике". Если бы была эта функция, люди бы не искали помощников посредников, - считает правозащитник Алексей Божков.

Сейчас чиновники управления образования написали письмо разработчикам портала, чтобы сделали его более доступным, тогда и в помогайках надобность отпадет. Единственное, что сегодня успокаивает родителей, это то, что в ВКО нет дефицита мест в детские дошкольные учреждения.

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