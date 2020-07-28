Instagram обвинили в слежке за пользователями

Представитель Instagram сообщил, что это всего лишь баг и соцсеть уже работает над его исправлением.

Владельцы iPhone с установленной бета-версией iOS 14 заметили, что приложение Instagram активирует фронтальную камеру, даже если пользователь просто пролистывает ленту фотографий, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Verge, владельцы смартфонов с новой версией ОС рассказали, что зеленый индикатор работы камеры отображается даже тогда, когда не происходит съемка фото или запись видео.

Представитель Instagram сообщил изданию, что это всего лишь баг и соцсеть уже работает над его исправлением.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R — KevDoy (@KevDoy) July 17, 2020

Они утверждают, что суть проблемы заключается в ошибке программного обеспечения, и приложение на самом деле не имеет доступа к камере или микрофону смартфона, когда пользователь сам не инициирует такую активность. Но все же этот баг может стать как минимум тревожным звоночком для ряда пользователей, которые тщательно следят за своей конфиденциальностью.

В ноябре прошлого года в похожем "шпионаже" была уличена социальная сеть Facebook, владеющая Instagram. Тогда пользователи также жаловались на непроизвольное включение камеры при просмотре контента в мобильном приложении Facebook для iOS.

Один из Twitter-юзеров выложил ролик, в котором он наглядно показал, как это происходит. Он смотрел видео в ленте Facebook, а затем перевернул телефон в горизонтальное положение — в это время на экране на мгновение показалось меню приложения для публикации "сториз". Когда же он повернул гаджет вертикально, то это же меню открылось на весь экран.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!