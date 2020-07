Instagram обвинили в слежке за пользователями

Владельцы iPhone с установленной бета-версией iOS 14 заметили, что приложение Instagram активирует фронтальную камеру, даже если пользователь просто пролистывает ленту фотографий, сообщает zakon.kz.

Как пишет The Verge, владельцы смартфонов с новой версией ОС рассказали, что зеленый индикатор работы камеры отображается даже тогда, когда не происходит съемка фото или запись видео.

Представитель Instagram сообщил изданию, что это всего лишь баг и соцсеть уже работает над его исправлением.

Casually browsing Instagram when suddenly the new iOS 14 camera/microphone indicator comes on. Then control panel ratted out the app behind it. This is going to change things. #iOS14 pic.twitter.com/EnTIRsqq3R