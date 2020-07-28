Девушка пыталась совершить самоубийство, прыгнув с Капшагайского моста

Происшествие сняли полицейские, спасшие ее.

Девушка прыгнула с Капшагайского моста в Алматинской области, чтобы покончить с собой, сообщает zakon.kz.

Инспекторы ювенальной полиции Капшагайского отдела полиции Асхат Дабылдаев и Айбек Нурмекенов получили сигнал о том, что с моста пытается прыгнуть молодая женщина.

После того, как оперативный дежурный сообщил об этом, мы с коллегой буквально в течение пяти минут прибыли к месту. Информация подтвердилась: за парапетом стояла девушка. На уговоры она не реагировала, в какой-то момент девушка прыгнула в воду. Мой коллега лейтенант Нурмекенов незамедлительно бросился за ней. Одной рукой он держал девушку, другой стал плыть к берегу. Благо, спасти жизнь человеку удалось. Девушка все время плакала, ничего внятного сообщить нам о причине столь опрометчивого поступка она не смогла, – рассказал Дабылдаев.

Полицейские доставили девушку в больницу, где ей была оказана первая медицинская помощь, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Это – не героизм. Уверен, так бы поступили и другие сотрудники полиции, ставшие свидетелями попытки суицида, – резюмировал Асхат Дабылдаев.

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