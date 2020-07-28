В Египте девушку-блогера отправили в тюрьму за аморальное видео

Ханин Хусам скандально известна в Египте. Девушка выкладывает короткие видео в TikTok. Ее ролики собрали свыше 20 миллионов просмотров, при этом шквал негативных комментариев.

Суд Египта приговорил известную блогершу Ханин Хусам к двум годам лишения свободы, сообщает zakon.kz.

Как пишет Egypt Independent, она была арестована после того, как опубликовала в TikTok видео, которые египетские власти признали аморальными.

Ханин Хусам скандально известна в Египте. Девушка выкладывает короткие видео в TikTok. Ее ролики собрали свыше 20 миллионов просмотров, при этом шквал негативных комментариев. На видео Хусам, как и подобает мусульманским традициям, снимается с повязанным на голове платком, но при этом надевает сильно обтягивающую одежду.

Но задержали ее не за это, а после того, как она предложила своим подписчицам заработать. Она объявила о создании виртуального агентства — девушкам предлагалось записывать видео и общаться с незнакомцами в Сети за деньги. Раздеваться моделям запрещалось и предлагалось от 36 до 3000 долларов за сеанс.

Такое поведение блогерши и стало последней каплей терпения мусульманского общества. Граждане пожаловались на нее в правоохранительные органы.

После вынесения приговора адвокаты блогерши подали апелляцию. Они считают наказание слишком суровым. Рассмотрение жалобы состоится в августе.

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