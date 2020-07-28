Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Дожди с градом ожидаются в Казахстане 28 июля

В областяъ сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : zakon.kz.28 июля 2020, 06:00

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz..

Местами пройдут дожди, на севере и востоке местами сильные, с шквалистым ветром. Местами по республике ожидается грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града, на северо-западе ночью и утром местами туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются - шквал, град, усилится ветера 15-20 м/с, в Павлодарской, днем Акмолинской области порывы 23-25 м/с, в Карагандинской области 23-28 м/с, ночью и утром а Костанайской области -туман.

В Восточно-Казахстанской области местами-шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем возможен град.

В Кызылординской области утром и днем местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Алматинской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области ночью и утром местами возможен град.

Днем в Алматинской, Кызылординской Атырауской, на юге Мангыстауской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами Карагандинской, на юге Костанайской, на юго-западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 20°, облачно.

Прогноз погоды на 28 июля.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты