Дожди с градом ожидаются в Казахстане 28 июля

В областяъ сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает zakon.kz..

Местами пройдут дожди, на севере и востоке местами сильные, с шквалистым ветром. Местами по республике ожидается грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града, на северо-западе ночью и утром местами туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются - шквал, град, усилится ветера 15-20 м/с, в Павлодарской, днем Акмолинской области порывы 23-25 м/с, в Карагандинской области 23-28 м/с, ночью и утром а Костанайской области -туман.

В Восточно-Казахстанской области местами-шквал, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, днем возможен град.

В Кызылординской области утром и днем местами ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Алматинской области ночью местами усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области ночью и утром местами возможен град.

Днем в Алматинской, Кызылординской Атырауской, на юге Мангыстауской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами Карагандинской, на юге Костанайской, на юго-западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 20°, облачно.

Прогноз погоды на 28 июля.

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