Трамп рассказал о "продуктивных" переговорах с Путиным

При этом, Трамп отказался ответить на вопрос, поднималась ли в ходе беседы тема о предполагаемых попытках Москвы заплатить афганским боевикам за убийство американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавний телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам американского лидера, переговоры с Путиным прошли очень продуктивно. Трамп также отметил, что они с президентом России обсудили много различных вопросов.

При этом глава США отказался ответить на вопрос, поднималась ли в ходе беседы тема о предполагаемых попытках Москвы заплатить афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Трамп подчеркнул, что лидеры двух стран не комментируют вопросы, которые обсуждают.

Мы не говорим о том, что мы обсуждаем. Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса одного из журналистов во время мероприятия в штате Северная Каролина.

Телефонный разговор состоялся 23 июля. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа носила конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

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