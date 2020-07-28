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Трамп рассказал о "продуктивных" переговорах с Путиным

При этом, Трамп отказался ответить на вопрос, поднималась ли в ходе беседы тема о предполагаемых попытках Москвы заплатить афганским боевикам за убийство американских военнослужащих.

Фото : voanews28 июля 2020, 06:40

Президент США Дональд Трамп прокомментировал недавний телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам американского лидера, переговоры с Путиным прошли очень продуктивно. Трамп также отметил, что они с президентом России обсудили много различных вопросов.

При этом глава США отказался ответить на вопрос, поднималась ли в ходе беседы тема о предполагаемых попытках Москвы заплатить афганским боевикам за убийство американских военнослужащих. Трамп подчеркнул, что лидеры двух стран не комментируют вопросы, которые обсуждают.

Мы не говорим о том, что мы обсуждаем. Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно, - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса одного из журналистов во время мероприятия в штате Северная Каролина.

Телефонный разговор состоялся 23 июля. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа носила конструктивный и содержательный характер. Президенты обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.


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