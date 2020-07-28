ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты 

Мировые продажи только одноразовых масок для лица увеличились с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году.

Карантин, введенный в различных странах в связи с COVID-19, привел к резкому снижению выбросов парниковых газов на 5%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Однако использованные маски, защитные перчатки и бутылки из-под дезинфицирующей жидкости усилили загрязнение пластиком окружающей среды, говорится в докладе, опубликованном в понедельник Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Загрязнение пластмассой было одной из самых больших угроз нашей планете еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в ежедневном использовании определенных продуктов для обеспечения безопасности людей и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию, - заявила директор по международной торговле ЮНКТАД Памела Кок-Хамильтон.

По данным консалтинговой компании Grand View Research, мировые продажи только одноразовых масок для лица увеличились с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году. Социальное дистанцирование также привело к увеличению доставок на дом товаров и продуктов, завернутых в пластиковую упаковку.

По оценкам ЮНКТАД, около 75% пластика от пандемии коронавируса, скорее всего, станут отходами, засоряющими свалки и моря. При этом негативное побочное воздействие пластмассовых отходов, например, на рыбный промысел, туризм и морской транспорт, по оценкам Программы ООН по окружающей среде, составляет 40 миллиардов долларов в год.

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