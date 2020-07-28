Ученый выступил против занесения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана

По его мнению, для начала необходимо подготовить законодательную основу по сохранению вида и только затем заносить его в Красную книгу

Директор института гидробиологии и экологии Миргалий Баймуканов заявил, что против включения каспийского тюленя в Красную книгу Казахстана, сообщает zakon.kz.

Все свои доводы ученый привел в посте, опубликованном на личной странице в Facebook.

Эколог привел ряд аргументов в пользу того, почему нельзя сейчас заносить уникальное животное в Красную книгу:

Будучи не в составе Зоокомиссии, состоявшейся на днях, а в качестве приглашенного исследователя каспийского тюленя, я был и остаюсь против включения вида в перечень редких и исчезающих видов животных до решения ряда вопросов.

Как легко решалась судьба уникального вида животных!

Порыв сохранить вид только включением его в Красный перечень, без разработанных и утвержденных мероприятий по его сохранению, в действительности не приведет к желаемому результату.

К примеру, отмечу только виды каспийских рыб из Красной книги. Что мы знаем и что делается по сохранению каспийской миноги, волжской многотычинковой сельди, каспийского лосося, белорыбицы, кутума?

Практически ничего — даже нет их искусственного воспроизводства в Казахстане, не говоря уже о сохранении местообитаний. А ведь эти виды в Красной книге РК находятся не один десяток лет.

А почему? Потому что нет планомерных действий по сохранению. Поскольку таков закон. Занесли в Красную книгу — и теряют доступ к виду в первую очередь исследователи, ведь все исследования должны вестись легально с соответствующими разрешениями.

А получить разрешение уже надо через соответствующее постановление правительства РК.

Нет исследований — нет рекомендаций. Нет рекомендаций — нет сохранения.

Я занимаюсь исследованиями каспийского тюленя — без малого 15 лет. И даже тогда, когда вид не был краснокнижным, и надо было получить разрешение на научный лов для целей мечения через соответствующий Комитет — только 1-2 раза удалось вовремя получить желанный документ.

Хотя, биообоснования подготавливались, и госэкспертизу они проходили вовремя.

А теперь надо будет дожидаться постановления правительства. Но правил утвержденных, на основании чего, как и в какие сроки выходит это постановление, нет.

Все зависит от мнения и расторопности чиновников, зачастую, указаний свыше и настырности исследователя.

Следовательно, надо пройти еще одни испытания, сравнимые с кругами ада, чтобы получить разрешение на исследовательский лов (кстати, поясню, что исследования ведутся прижизненными методами — поймал, исследовал, отпустил).

А, значит, в нашем случае под угрозой стали исследования возрастной, половой структуры популяции каспийского тюленя, его распределения по Каспийскому морю.

А без этих исследований нет объективной оценки состояния популяции, нет объективной оценки — не будет и должной охраны.

Далеко ходить не буду — если утвердится данное решение Зоокомиссии в ближайшее время, то запланированные осенние 2020 г. исследования популяции каспийского тюленя под угрозой срыва!

Ситуацию с внесением каспийского тюленя в перечень редких и исчезающих видов животных необходимо рассматривать со всей тщательностью, к такому важному шагу надо готовиться.

Без должной проработки законодательной основы изучения и сохранения краснокнижных объектов, внесение каспийского тюленя в красный перечень грозит уходом в тень этого вида, т.е. даст обратный эффект.

Сейчас и так рыбаки боятся показывать прилов тюленей в сети, а если он будет краснокнижным, то тем более.

Кто и как признается, что в его сеть попал краснокнижный объект? Неизвестно даже, что делать рыбаку, если захочет он спасти запутавшегося и раненного тюленя? Как регистрировать, куда вести и за счет чьих ресурсов?

Так же и по разрушению местообитаний и гибели тюленей в результате движения ледоколов в зимний период.

Институт гидробиологии и экологии в 2017 году разработал биообоснование по повышению правового статуса каспийского тюленя в экологическом и природоохранном законодательстве РК, предлагал и предлагает мероприятия по сохранению вида, включая создание ООПТ, разработку соответствующих подзаконных актов.

Но, ни одно из этих предложений не было принято во внимание уполномоченным органом.

А ведь именно в казахстанской части моря каспийский тюлень сравнительно многочислен в сравнении с зонами других прикаспийских стран.

Именно здесь залегают тюлени, именно здесь в большинстве своем размножаются и образуют лежбища тюлени! И именно Казахстану принадлежит ведущая роль по сохранению вида.

Да, если бы законодательство реально ограждало бы и сохраняло животных из Красной книги, то, конечно, вид давно заслуживает самой строгой охраны. Поскольку состояние каспийского тюленя вызывает огромную тревогу.

Кто помнит и знает, что существует план действий по сохранению каспийского тюленя, рассмотренный и согласованный всеми прикаспийскими странами еще в 2007 году, что существует документ от 2012 года о сохранении местообитаний тюленя, также согласованный Казахстаном?

Но до сих пор рекомендованные в этих документах практические мероприятия по сохранению вида не были осуществлены.

Поэтому вначале надо подготовить законодательную основу по сохранению вида и только затем заносить его в Красный перечень.

Не откладывать практическую работу на потом, надеясь, что краснокнижный статус каспийского тюленя кардинально изменит ситуацию в лучшую сторону.

Изначально надо разработать и утвердить план по восстановлению вида, с указанием ответственных и сроков выполнения, бюджета.

Одними призывами и приданием краснокнижного статуса — не спасти тюленей. Напротив, можно ухудшить состояние вида!

Это очень сложный по биологии вид. Нужны непрерывные исследования и конкретные действия по сохранению вида!

Я боюсь, что, включив каспийского тюленя в Красную книгу РК, мы перевернем страницу, захлопнем книгу, будем преисполнены чувством выполненного долга и забудем об обитании удивительного эндемика — морского млекопитающего Центральной Азии.

До следующего порыва или массовой его смертности!

В следующих постах я остановлюсь более подробно на предложениях, которые рекомендуем выполнить на основе научных данных до включения каспийского тюленя в перечень редких и исчезающих видов животных, иллюстрацией которого является Красная книга.

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