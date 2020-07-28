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В Казахстане 1833 человека выздоровели от COVID-19

Всего в стране выздоровели – 54 404 человека от КВИ.

Фото : zakon.kz.28 июля 2020, 08:16

В Казахстане 1833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 494,
в городе Алматы - 44,
в городе Шымкент - 13,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 343,
в Атырауской области - 90,
в Восточно-Казахстанской области - 240,
в Западно-Казахстанской области - 82,
в Карагандинской области - 79,
в Костанайской области - 51,
в Кызылординской области - 45,
в Мангистауской области - 87,
в Павлодарской области -31,
в Северо-Казахстанской области - 130,
в Туркестанской области - 103.

Всего в стране выздоровели – 54 404 человек от COVID-19.


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