В Казахстане 1833 человека выздоровели от COVID-19

Всего в стране выздоровели – 54 404 человека от КВИ.

В Казахстане 1833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 494,

в городе Алматы - 44,

в городе Шымкент - 13,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 343,

в Атырауской области - 90,

в Восточно-Казахстанской области - 240,

в Западно-Казахстанской области - 82,

в Карагандинской области - 79,

в Костанайской области - 51,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 87,

в Павлодарской области -31,

в Северо-Казахстанской области - 130,

в Туркестанской области - 103.

Всего в стране выздоровели – 54 404 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!