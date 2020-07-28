Ученые предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля

Период солнечной активности может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Достаточно опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на EADaily.

Об этом сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Сергей Диденкою

Уточняется, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи.

По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури, — говорится в докладе.

Период солнечной активности может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Метеочувствительным лучше на время отказаться от кофе, алкоголя, жирной пищи и тяжёлых физических нагрузок. А главное, постараться хорошо выспаться.

Также замечено, что в геомагнитную бурю увеличивается количество автомобильных аварий, так внимание в эти дни рассеивается.

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