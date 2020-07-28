Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Ученые предупредили об опасной геомагнитной буре 28 июля

Период солнечной активности может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Фото : EADaily28 июля 2020, 08:40

Достаточно опасная магнитная буря ожидается на Земле 28 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на EADaily.

Об этом сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Сергей Диденкою

Уточняется, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи.

По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури, — говорится в докладе.

Период солнечной активности может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Метеочувствительным лучше на время отказаться от кофе, алкоголя, жирной пищи и тяжёлых физических нагрузок. А главное, постараться хорошо выспаться.

Также замечено, что в геомагнитную бурю увеличивается количество автомобильных аварий, так внимание в эти дни рассеивается.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты