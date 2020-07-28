Акимат СКО хочет потратить более 77 миллионов тенге на систему для совещаний

Аналогичные лоты акимат выставлял и ранее 25 мая и 13 июля.

Аппарат акима Северо-Казахстанской области, намерен потратить 77 293 749 тенге из бюджетных средств на на систему для совещаний, сообщает zakon.kz.

Пока сельские больницы просят у жителей денег на лекарства и маски, в областном акимате, которым руководит Кумар Аксакалов, чиновники хотят встречаться на совещаниях в онлайн-формате непременно в качестве 4k, - пишет Петропавловск.news.

Как сообщает издание, на сайте государственных закупок несколько дней назад вновь появился лот № 29892334-ОК1 "Система специализированная" на сумму 77 293 749 тенге. Предварительный срок начала приема заявок - 5 августа.

За такую сумму акимат намерен приобрести "комплекс специального оборудования и программного обеспечения для видеоконференций с участием как минимум пятидесяти человек".

Естественно, мы не отрицаем прелести совещаний акимата в режиме online – за ними удобно следить и журналистам в том числе. Вместе с тем, существующая система в акиматах нашей области вполне себе выполняет свои функции и в немедленной замене в столь сложное для страны время явно не нуждается, - подчеркнули в издании.

Также было отмечено, что аналогичные лоты акимат уже выставлял 25 мая и 13 июля, то есть уже после начала пандемии и слов президента страны о необходимости экономить бюджет.

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