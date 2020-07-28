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Не более 30 человек - в Минздраве озвучили варианты проведения тренировок после 3 августа

Сохраняется запрет на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов, а также на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей аквапарков.

Фото : Pixabay28 июля 2020, 09:28

При смягчении карантинных мер с 3 августа будут разрешены индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением дистанции, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Следующий блок касается формата занятия спортом. Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также, спортивные тренировки для Национальных сборных не более 30 человек, - сообщил Цой.

Относительно передвижения населения сохраняются следующие требования по перемещению населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более трех человек.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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