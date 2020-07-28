Эпидемиологическую ситуацию удалось стабилизировать - Мамин

Госкомиссия рассмотрит план смягчения карантинных мер.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

2 августа истекает срок введенных карантинных мер. В целом, за этот период удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Количество выздоровевших превысило 63%. Снижен ежесуточный прирост заражения с 4% до 1,7%. Загруженность мест в стационарах снизилась до 46%. Снизилось количество вызовов скорой помощи на 38% по сравнению с июнем. Создан достаточный запас лекарственных средств в регионах, - сообщил Аскар Мамин на заседании правительства.

Он отметил, что необходимо сохранить и улучшить текущие показатели эпидемиологической ситуации.

Сегодня Министерством здравоохранения представлен план поэтапного снятия карантинных мер. С учетом текущей ситуации и итогов месяца мы рассмотрим данный план более подробно на заседании Государственной комиссии и примем соответствующие решения, - добавил глава правительства.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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