Молодые медики активно помогают в борьбе с коронавирусом

В том числе в качестве волонтеров.

В начале июля руководитель Управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров заявил о формировании дополнительного кадрового состава медицинских работников и призвал врачей, в том числе студентов медицинских вузов, помочь мегаполису в борьбе против пандемии. Корреспондент zakon.kz поговорил с теми, кто откликнулся на обращение и бесстрашно находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Находящийся в Алматы КазНМУ имени Асфендиярова с первых дней пандемии активно участвует в борьбе с коронавирусом.

Студенты активно помогают действующим врачам. Многие студенты помогали в карантинных зонах, провизорных зонах, врачам. В городе студенты оказывают поддержку патологоанатомическим бюро, участвуют в оперативных штабах, работают в карантинных центрах. Волонтеры развозят продукты и лекарства малоимущим, волонтеры в штабе занимаются не только развозкой лекарств, но и помогают одиноким, временно оставшимся без работы найти работу.

Около 400 резидентов и интернов в данный момент работают в городских клиниках, не только в инфекционных, но и в неинфекционных стационарах, а также поликлиниках. В патологоанатомическим бюро работают 15 человек, а в волонтерском штабе - 85 студентов. Около 350 преподавателей работают в городских стационарах и клиниках. В Алматы работает специальный мониторинговый call-центр, где больные могут позвонить и в течение 24 часов получать помощь. Так, как подчеркивает ректор КазНМУ Талгат Нургожин, профессора медицинского университета тоже задействованы в работе по онлайн-консультациям и помогают жителям разобраться в той или иной ситуации при болезни. Кроме того, университет выделил три общежития для проживания врачей во время карантина.

25-летний выпускник КазНМУ Сунгат Отеген сейчас работает дежурным терапевтом на полставки в 4-й городской больнице Алматы. Парень родом из города Жетысай в ЮКО. Тонкости врачебного дела он постигал в КазНМУ, проходил также практику в Илийской центральной районной больнице. Сейчас он продолжает учебу в резидентуре КазНМУ, на кафедре хирургических болезней. Заведующего кафедрой Абылая Баймаханова парень называет своим сенсеем. Сунгат рассказал, как коронавирус заставил стать сильнее и добавил уверенности в своих знаниях.

После объявления режима чрезвычайного положения я вернулся в Алматы и сейчас работаю дежурным терапевтом в 4-й горбольнице Алматы для того, чтобы поддержать действующих врачей. Здесь я проходил практику еще во время учебы на бакалавриате, здесь я впервые постигал азы практической медицины у Баймаханова Абылая Ниятовича, Темирхана Койлыбаевича, Улана Канаткановича и Бакыта Шокановича. Они дали мне правильное направление в изучении медицины. Еще с самого начала пандемии, когда люди прилетали из-за границы мы, при поддержке ректора КазНМУ Талгата Нургожина, встали на путь борьбы с коронавирусом. Мы встречали прибывающих из-за рубежа, помещали в общежития, брали ПЦР анализы. Я сам переболел один раз, была пневмония нижнедолевая, вылечился, сейчас в строю, - поведал Сунгат Отеген.

Коронавирус также не обошел стороной и его родных. Заболели его мама и бабушка.

Да, я помогал больным вылечиться, лечение давало пользу, они вставали на ноги, говорили спасибо. Но когда заболела мама, я не знал, что делать, какие назначения. В тот день мой преподаватель Улан Канатканович меня поддержал морально и духовно, объяснил, что мне делать, делали назначения вместе. У мамы была полисегментарная пневмония с поражением 80%. Каждый день ездил домой, в Каскелен, чтобы ставить маме систему. Через две недели у меня заболела бабушка. В этот раз я уже знал, что делать. Сделали анализы, необходимые обследования. У нее поражение легких было 60%, тогда я сам вылечил бабушку. Я обрадовался, что могу помочь своим родственникам. Тут стоял вопрос между жизнью и смертью, пришлось идти на решительные шаги — антибиотики, антикоагулянты, гормональная терапия. Использовали противовирусные и антибактериальные препараты. Я был благодарен судьбе, когда они встали на ноги. Результат хороший наблюдал уже на третий день. Когда к родственнику подойдешь, голова "не варит", боишься больше. Поэтому я раньше их отправлял к своим коллегам, чтобы они делали назначения. Но сейчас я уверен в своих силах. И знаю что смогу помочь и другим, - сказал Сунгат.

23-летний Бердибек Агабек обучается на врача общей практики в Казахском национальном университете имени Санжара Асфендиярова. Ему 23 года, он является уроженцем аула Шолаккорган в Туркестанской области. Парень рассказал, почему он верит в победу над эпидемией.

Специальность я выбрал по совету отца, он хотел, чтобы я был врачом. Поэтому я поступил в лучший, национальный университет КазНМУ. С 15 марта по 16 апреля я был волонтером-медиком в 7-й городской больнице. Мы помогали врачам, работали с пациентами, прибывшими из других стран. С 1 июня работаю в городской инфекционной больнице имени Жакеновой медбратом. Мы обеспечены защитными костюмами на 100 процентов, сам я не заболел. Мы больным делаем массаж против пневмонии, ставим уколы и системы. В костюмах работать сложно, но мы справляемся. Моя самая главная мотивация — помогать пациентам. Я призываю всех казахстанцев соблюдать карантинные меры. Все в наших руках, - сказал он.

25-летний Айбек Ермекбай является выпускником интернатуры по специальности «Хирургия». Сейчас парень работает в Центральной городской клинической больнице в экстренном операционном блоке медбратом, ассистирует хирургам и продолжает обучение по специальности в резидентуре.

"Я тоже переболел коронавирусом. Вы все знаете, что в апреле 2020 года было массовое заражение сотрудников ЦГКБ. С 10 апреля по 7 мая я находился в инфекционных клиниках вначале в провизорном стационаре, потом в инфекционном стационаре и сам лечился именно в коронавирусном отделении. Вначале было очень трудно, мы сами даже не понимали лечится эта инфекция или нет. Но при поддержке коллег, родителей, близких друзей, мне повезло — я перенес пневмонию, но лечение было эффективным. 7 мая меня выписали из клиники. После массового заражения нашу клинику переименовали как многопрофильный инфекционный стационар и с этого времени я работаю именно с коронавирусными пациентами. Мы, работая с зараженными, всегда надеваем противочумные костюмы, соблюдаем все меры предосторожности, - сказал Айбек.

По его словам, большую моральную поддержку оказывают родители.

Когда я сказал, что буду работать именно в инфекционной больнице они мне сказали: «Да это твоя миссия, но, самое главное, береги себя. В такой ситуации надо поддержать нашу систему здравоохранения». Эти слова меня взбодрили, с энтузиазмом приступил к работе. Когда приходишь на смену, видишь слезы, боязнь пациента, выйдут ли они из больницы... Но через 2,3 смены когда приходишь и видишь выписывающихся с улыбкой на лице — вся трудность уходит уже. Мне приятно видеть тех, кого я неделю назад принимал и которые выписались с полноценным здоровьем — это самое главное в нашей работе, - резюмировал Айбек Ермекбай.

Альберт Ахметов

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