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Знакомимся с новым Административным процедурно-процессуальным кодексом

30 июля в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административный процедурно-процессуальный кодекс".

Фото : inbusiness.kz28 июля 2020, 09:52

Дамы и господа!

30 июля в 11:00 часов (по времени г.Нур-Султан) смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА на тему: "Административный процедурно-процессуальный кодекс".

Напомним, Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее – АППК) – это абсолютно новый документ для казахстанской юриспруденции, который начнет действовать с 1 января 2021 года. Он создан чтобы оказывать реальную помощь гражданам в защите своих прав в правоотношениях с государственными органами.

Подробнее об этом мы поговорим с Таиром Назхановым, известным казахстанским адвокатом, членом Президиума АГКА, управляющим партнером АК "Назханов и Партнеры".

Вы узнаете:
О целях принятия, структуре и особенностях АППК;
Что такое внутренние административные процедуры государственных органов;
В чем особенности административной процедуры;
Какова специфика административного производства.
Прямой эфир полезен всем, кто хочет эффективно отстаивать свои законные права и интересы в спорах с госорганами.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Ждем ваши вопросы по теме. Ответ прозвучит в прямом эфире.


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