Мужчина купил Lamborghini на выделенную государством помощь

Назначенный для Хайнца адвокат не сразу смог прокомментировать ситуацию.

29-летнего жителя Майами, штат Флорида, обвиняют в мошенничестве. Он получил почти 4 млн долларов из государственной программы и купил суперкар Lamborghini, передает zakon.kz со ссылкой на NBC News.

Федеральные прокуроры изъяли автомобиль стоимостью 318 тысяч долларов и 3,4 млн долларов с его банковских счетов.

В судебных документах отмечается, что Дэвид Хайнс требовал 13,5 миллиона долларов в виде займов через заявки от имени различных компаний, которые включали ложные данные о расходах на заработную плату сотрудников.

Эти предполагаемые сотрудники либо не существовали, либо заработали часть того, что Хайнс утверждал в своих заявках. В совокупности Хайнс ложно утверждал, что его компании выплатили миллионы долларов заработной платы в первом квартале 2020 года. Государственные и банковские отчеты, однако, почти не показывают расходов на заработную плату в течение этого периода, - говорится в обвинительных документах.

Банк одобрил выдачу займов на сумму 3,9 миллиона долларов. Через несколько дней после получения денег, по словам прокуроров, Хайнс купил Lamborghini Huracán 2020 года выпуска, который он зарегистрировал на свое имя и имя одной из своих компаний.

Но в последующие недели он не платил зарплату и вместо этого покупал роскошные товары в магазинах и курортах Майами.

Назначенный для Хайнца адвокат не сразу смог прокомментировать ситуацию.

Программа защиты зарплаты была введена в действие в рамках закона О защите от коронавируса, который президент Дональд Трамп подписал в марте. Программа предоставляет доступные кредиты малым предприятиям, которые держат своих сотрудников на зарплате. В прошлом месяце Трамп подписал закон о временном продлении программы.

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