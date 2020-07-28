Цой: Безопасность и здоровые привычки должны стать "заразными"
А не коронавирус.
Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики, передает zakon.kz.
По его словам, эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только лишь на 30% - от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий;
Вместе с тем, остальные 70% в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены (30%), а также соблюдение норм социального дистанцирования (40%). Сегодня всему казахстанскому обществу необходимо принять все меры для того, чтобы безопасность и здоровые привычки стали "заразными", а не коронавирус, - сказал министр на заседании правительства.
Далее он озвучил способы реализации этого принципа.
Масочный режим и гигиена:
Обязательное ношение масок вне дома – сокращает передачу инфекции на 30%
Наличие санитайзеров для обработки рук во всех общественных местах
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по всем информационным каналам
Усиление контроля и ответственности бизнеса за соблюдение масочного режима, с привлечением заинтересованных ГО и МИО (на примере обязательного применения ремней безопасности)
Социальное дистанцирование:
Удаленная работа офисов (20/80)
Запрет на массовые мероприятия всех видов - ввиду невозможности соблюдения масочного режима и социальной дистанции
Ответственность бизнеса – за соблюдение зонирования, разметок и заполняемости объектов
Дистанционное обучение школьников и студентов
Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по всем информационным каналам
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