Цой: Безопасность и здоровые привычки должны стать "заразными"

А не коронавирус.

Министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что дальнейшая стабилизация ситуации по заболеваемости и смертности от COVID зависит от слаженной работы и вовлеченности всех секторов экономики, передает zakon.kz.

По его словам, эффективность принимаемых стабилизационных мер зависит только лишь на 30% - от качества медицинской помощи и эпидемиологических мероприятий;





Вместе с тем, остальные 70% в совокупности составляют соблюдение масочного режима и гигиены (30%), а также соблюдение норм социального дистанцирования (40%). Сегодня всему казахстанскому обществу необходимо принять все меры для того, чтобы безопасность и здоровые привычки стали "заразными", а не коронавирус, - сказал министр на заседании правительства.

Далее он озвучил способы реализации этого принципа.

Масочный режим и гигиена:

Обязательное ношение масок вне дома – сокращает передачу инфекции на 30%

Наличие санитайзеров для обработки рук во всех общественных местах

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по всем информационным каналам

Усиление контроля и ответственности бизнеса за соблюдение масочного режима, с привлечением заинтересованных ГО и МИО (на примере обязательного применения ремней безопасности)

Социальное дистанцирование:

Удаленная работа офисов (20/80)

Запрет на массовые мероприятия всех видов - ввиду невозможности соблюдения масочного режима и социальной дистанции

Ответственность бизнеса – за соблюдение зонирования, разметок и заполняемости объектов

Дистанционное обучение школьников и студентов

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по всем информационным каналам

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