Оплату за услуги частных судоисполнителей снизят в Казахстане

Ее планируется снизить в 2 раза.

На сайте dialog.egov.kz министр юстиции ответил на вопрос казахстанца по поводу внесения поправок в законодательства и изменения оплаты деятельности частных судебных исполнителей, передает zakon.kz.

По словам министра, 27 июня 2020 года Президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".

Данным законом внесены поправки в статью 118 закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" в части изменения прядка оплаты деятельности частного судебного исполнителя исполнительному документу об обеспечении иска или отмене обеспечения иска.Так, согласно норме закона теперь при предъявлении исполнительного документа об обеспечении иска оплата ЧСИ будет производится со стороны заявившей ходатайство о принятии обеспечительных мер, - пояснил министр.

Так, если вынесено определение об отмене обеспечения иска, то при предъявлении на исполнение оплату будет производить лицо, заявившее ходатайство о принятии обеспечительных мер и которому в иске отказано.

В случае удовлетворения иска, оплата по отмене обеспечения иска будет взыскиваться с лица, в отношении которой приняты обеспечительные меры, - отмечается в ответе.

В то же время министр сообщил, что для реализации норм закона разрабатывается проект постановления правительства "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РК от 4 мая 2014 года "Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя".

Данным проектом также вносятся изменения по снижению оплаты деятельности ЧСИ по исполнительным документам об обеспечении иска или отмене обеспечения иска с действующих - для физических лиц с 20 до 10 МРП, юридических лиц с 40 до 20 МРП, - отметил он.

Таким образом, размер оплаты ЧСИ по вышеуказанным исполнительным документам значительно снизится.

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