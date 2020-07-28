Объем рынка электронной торговли в Казахстане к концу года вырастет вдвое

Ожидается, что объем рынка электронной торговли составит 900 млрд тенге.

Медикаменты, предметы домашнего обихода и продукты питания - вот, что чаще всего покупают казахстанцы через онлайн-сервисы. Об этом сообщил на заседании правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Пандемия COVID-19 привела к значительному росту онлайн-торговли и увеличило продажи по каналам B2C. Повышение активности розничной торговли через интернет происходит в период вспышек заболеваемости и карантина. «Увеличение продаж по каналам B2C особенно заметно в онлайн-продаже медикаментов, предметов домашнего обихода и продуктов питания, - сказал он.

По его данным, в стране действуют более 2 тысяч интернет-магазинов.

Однако для получения налоговых льгот в виде освобождения от уплаты подоходного налога зарегистрировано всего 601 интернет-магазин. По данным АО «Казпочта», объем рынка электронной торговли за 1 полугодие 2020 года составил 435 млрд тенге. Это составляет 9,4% от общего объема розничной торговли. До конца этого года ожидаем 900 млрд тенге. К 2022 года этот показатель достигнет 1,9 трлн тенге, составляя около 13% от общего объема розничной торговли, - уточнил Султанов.

Министр напомнил, что за время карантина наблюдалось увеличение онлайн торговли и проведения платежных операций. Согласно данным Национального банка по состоянию на 1 мая 2020 года объем безналичных операций в стране увеличился более чем в 2,5 раза и составил приблизительно 7,5 трлн тенге. Для примера: в 2019-м эта сумма составляла 2,8 трлн тенге.

Задачей, поставленной ранее, было довести долю электронной торговли в общей розничной торговле до 10% к 2025 году. Однако в нынешних условиях карантина мы наблюдаем существенный рост в онлайн покупках, который приблизил нас уже в этом году к целевому показателю 2025 года. Нами будет продолжена работа по сохранению темпов развития электронной торговли посредством проведения агрессивной политики. Таким образом, мы начали пересмотр целевого показателя доли электронной торговли до 15% к 2025 году, который будет отражен в Государственной программе развития торговли 2021-2025, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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