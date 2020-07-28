За кормление бездомных кошек оштрафовали женщину в Актобе

Юрист считает наказание незаконным и требует его отменить.

В Актобе женщине выписали штраф за кормление бездомных кошек в неположенном месте. Об этом написал известный казахстанский юрист Жангельды Сулейманов на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Вот как написано в протоколе. Кормила Бродячих Кошек в Неположенном месте, За СШ №38, То есть, в Общественном Месте! Я так и не понял, в чем нарушение? Нельзя кормить бродячих кошек? Или нельзя кормить в неположенном месте? А где эти положенные места? В ресторане что ли? И в Общественном месте нельзя кормить? А в не общественном можно? И статья неверная 408 КоАП РК, она о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах. Никакого отношения эта статья не имеет к кормлению бездомных кошек. И вообще нет такой статьи в законе, что нельзя кормить бездомных кошек. Во всем мире люди стараются помочь несчастным созданиям, а у нас за это штрафуют, – написал Жангельды Сулейманов.

Юрист обратился с просьбой в прокуратуру Актобе и Департамент полиции отменить этот протокол и штраф, а также наказать полицейского и заставить его накормить 100 бездомных кошек.

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