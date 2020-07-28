Что покупают казахстанцы онлайн

За шесть месяцев этого года количество покупок в интернет магазинах достигло 20 млн товаров.

Производство множества актуальных товарных позиций в период пандемии имеется, поэтому предлагается активно поработать над выводом казахстанских производителей в онлайн, сообщил на заседании правительства первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

В период пандемии перешел массовый переход экономики онлайн. Мы все стали более активно использовать цифровые сервисы. За шесть месяцев этого года количество покупок в интернет магазинах достигло 20 млн товаров, то есть хотелось бы сказать, что в два раза увеличилось, — сказал Мусин.

Он добавил, что сегодня население стало больше покупать продовольственных товаров нежели одежду и косметику.

Сегодня популярным среди населения является рынок электроники, наблюдается снижение покупок одежды и косметики, но при этом население стало больше покупать продукты питания, лекарства и детские товары в онлайне. Стоит отметить, что производство множества товарных позиций, которые актуальны во время пандемии в Казахстане имеются, соответственно предлагается активно поработать над выводом казахстанских производителей в онлайн, — заявил первый вице-министр.

В пример он привел, что покупки продуктов питания на одном из казахстанском супермаркете выросли до 7 раз в период апреля-июня по сравнению с 2019 годом.

Для дальнейшего появления онлайн сервиса для продуктов питания в регионах совместно с игроками рынка будем обучать местных предпринимателей онлайн продажам. Также стоит отметить сегмент фармацевтики. Они требуют рецептуру, поэтому совместно с Минздравом мы свяжем интернет магазины с телемедициной и предоставлением онлайн рецептов, — заключил Багдат Мусин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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