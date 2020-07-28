Как справиться со стрессом при выходе из карантина?

Тревога и беспокойство – это нормальная реакция человека на сложную ситуацию.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки пандемия коронавируса вызвала повторный карантин в Казахстане. Это спровоцировало массовый стресс и общее повышение уровня тревожности среди населения. В городах ограничили работу общественного транспорта, жителям запрещено передвигаться группами более 3 человек, многие компании приостановили работу. Люди не знают, что их ждет в будущем и это нарушает их привычный ритм жизни. Они беспокоятся по поводу того, безопасно ли будет возвращаться на работу после снятия карантина, сообщает zakon.kz.

Тревога и беспокойство – это нормальная реакция человека на сложную ситуацию, связанная, в основном, с неопределенностью, страхом потери контроля за ситуацией и большим потоком информации, который получает человек, считает Бахыт Туменова, врач и президент ОФ "Аман-саулык", которая долгое время занимается вопросами общественного здравоохранения.

Для психологической адаптации к новым условиям необходимо выходить из карантина постепенно – это дает время и возможность не сразу погружаться в активную социальную жизнь, а поэтапно адаптироваться к новым реалиям. Это будет касаться перестройки ритма жизни, режима дня, бытовых привычек, внешнего вида, которые уже сформировались в период карантина, и адаптации к новым правилам поведения в социуме.

Как побороть стресс при выходе из карантина?



Процесс адаптации к внешней среде у большинства людей будет проходить очень естественно, он не должен быть болезненным и вызывать дискомфорт. Мы должны понимать, что беспокойство не помогает нам решать возникшие проблемы, поэтому нужно следить за своим внутренним диалогом и направлять мысли в позитивное русло. К тому же, по большей части, наши тревоги оказываются беспочвенными.

Необходимо:

- сконцентрироваться на текущих задачах дня;

- не пытаться думать о том, на что будет похожа жизнь в течение следующих месяцев, просто сосредоточьтесь на сегодняшнем и завтрашнем дне, чтобы снизить степень давления на свои мысли;

- научиться контролировать количество потребляемых новостей;

- ограничить пребывание в соцсетях, отключить уведомления на смартфоне;

- возобновить прогулки на свежем воздухе, постепенно увеличивая их длительность;

- заняться физическими упражнениями.

Как вести себя в общественных местах?



Во-первых, избегайте большого скопления людей, будь то на улице или в закрытом помещении. Практически невозможно соблюсти социальную дистанцию в переполненном общественном транспорте, поэтому нужно по возможности избегать поездок на транспорте или рассчитывать на средства индивидуальной защиты. Также следует избегать любых физических контактов (объятия, поцелуи и рукопожатия) и по-прежнему рекомендуется носить маски и перчатки.

Во-вторых, потенциальную опасность представляют все замкнутые пространства, включая рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты и офисы. Потому что воздух в помещении циркулирует хуже, чем на улице. Лучшим решением для офисов могут стать открытые окна для вентиляции, поэтому в офисе лучше почаще проветривать помещение. Любые посещения салонов красоты и фитнес-клубов должны быть предварительно согласованы по времени.

В-третьих, не забывайте о личной ответственности, тщательно взвешивайте и обдумывайте каждый поход на улицу. Думайте не только о своей безопасности, но и о здоровье близких, которых мы подвергаем риску.

Как обеспечить комфортную психологическую среду в офисе?

Одним из эффективных моментов здесь будет обсудить в коллективе страхи и предостережения каждого работника и попытаться максимально позаботиться друг о друге. Можно рассмотреть вопрос о частичной работе удаленно, то есть вместо того, чтобы выходить работать в офис на постоянной основе на 5-дневку, можно чередовать работу в офисе и на дому. Вариантов много, главное - все проговорить в коллективе.

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