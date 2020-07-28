Компанию "СК-Фармация" наделили новыми полномочиями

Постановление уже вступило в действие.

Правительство Казахстана утвердило постановление от 23 июля 2020 года "О некоторых вопросах деятельности товарищества с ограниченной ответственностью "СК-Фармация", передает zakon.kz.

Наделить ТОО "СК-Фармация" полномочиями по оптовому закупу лекарственных средств для последующей реализации в розничной сети по предельным ценам, — говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!