Компанию "СК-Фармация" наделили новыми полномочиями
Постановление уже вступило в действие.
Фото : pharmvestnik.ru28 июля 2020, 10:36
Правительство Казахстана утвердило постановление от 23 июля 2020 года "О некоторых вопросах деятельности товарищества с ограниченной ответственностью "СК-Фармация", передает zakon.kz.
Наделить ТОО "СК-Фармация" полномочиями по оптовому закупу лекарственных средств для последующей реализации в розничной сети по предельным ценам, — говорится в документе.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
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